Jogador do Vitória rebate repórter após derrota: 'Não sei que jogo viu'

Após ver seu time ser derrotado em casa pelo Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro, o lateral Zeca, do Vitória, deu uma resposta atravessada a Daniela Leone, repórter do SporTV.

O que aconteceu

A repórter disse, na pergunta, que o Vitória não conseguiu atacar no segundo tempo. Ela ressaltou que o time baiano foi mais perigoso no fim da primeira etapa e perguntou se o time sentiu o cansaço da sequência de jogos.

Zeca questionou a análise da jornalista dizendo que ela teria visto outra partida. O lateral do Vitória afirmou que o time baiano mandou em toda a partida.