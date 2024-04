Time misto dá conta do recado, e Palmeiras bate Vitória no Brasileiro

O triunfo do Palmeiras pôs fim a uma invencibilidade de 23 jogos do Vitória no Barradão. O Alviverde somou os primeiros três pontos no Brasileiro, e é o sétimo colocado, nos critérios de desempate. O Vitória, ainda sem somar pontos, é o 19º.

Dorival Junior, técnico da seleção brasileira, acompanhou a partida no Barradão. Ele e sua comissão técnica têm ido a vários estádios do país desde o início da última semana.

O Palmeiras enfrenta o Inter na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes jogam na Arena Barueri na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília).

Já o Vitória só volta a jogar pela terceira rodada, quando faz clássico contra o Bahia, no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília). O jogo da segunda rodada, contra o Cuiabá, foi adiado por conta do compromisso do time mato-grossense na Copa Verde.

Como foi o jogo

O gol saiu no momento mais aberto do primeiro tempo. Os times demoraram a criar as primeiras chances de gol. Entre os 15 e 20 minutos de jogo, a partida ficou aberta, com uma sequência de bons ataques dos dois lados. O Palmeiras aproveitou o momento para abrir o placar em uma boa trama ofensiva concluída por Ríos.