Conselho do Flamengo marca reunião para debater renovação com a Adidas

O Fla, porém, observou os contatos entre Palmeiras e Adidas, e foi buscar informações sobre valores. A ideia da diretoria é ter certeza de que vai manter valores bem superiores em relação aos rivais, como publicou Danilo Lavieri e Rodrigo Mattos em coluna no UOL.

A reunião também vai apreciar a prestação de contas do ano passado. Os conselheiros vão debater ainda o "balanço patrimonial, as notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e da análise da execução orçamentária, tendo presentes os pareceres técnicos do Conselho Fiscal e da Comissão Permanente de Finanças".

