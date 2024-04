Flamengo observa negócio entre Adidas e Palmeiras e foi sondado pela Puma

O Flamengo já tem em contrato garantia de que recebe o maior valor do Brasil da empresa, mas o clube entende que a margem tem que ser proporcional ao que entrega. O contrato atual varia entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões.

Vale lembrar que justamente essas vantagens foram as responsáveis pelo Alviverde desgastar a sua relação com a Adidas ainda na gestão de Paulo Nobre e terminar com a saída em 2019, já sob o comando de Maurício Galiotte. E, obviamente, isso influencia a negociação entre Palmeiras e Adidas agora também.

Além disso, o Flamengo recebeu uma sondagem da Puma neste meio do caminho. A empresa hoje patrocina o Palmeiras e tem a intenção de continuar, mas, como pode perder a concorrência feita por Leila Pereira, já estuda a possibilidade de patrocinar outros times no país.

Houve uma reunião entre executivos da Puma e do Flamengo para conversar. Mas não foram falados em valores e o clube rubro-negro não abriu negociações. Foi entendido como uma sondagem.

O movimento faz parte dessa dança entre Flamengo e Palmeiras com as duas gigantes de material esportiva, todos os lados buscando as melhores condições possíveis para seus contratos.