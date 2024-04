Liverpool leva gol no início e perde chance de reassumir o topo do Inglês

Os comandados por Jürgen Klopp voltam a campo na quinta-feira, contra o Atalanta, pela Liga da Europa. O Crystal Palace encara o West Ham, pela Premier League, no próximo domingo.

Classificação e jogos Inglês

Como foi o jogo

Defesa imbatível. O Crystal Palace mostrou uma sólida defesa e aproveitou os contra-ataques para criar perigo, especialmente com a inspiração de Eze no primeiro tempo.

Reds irreconhecíveis. O Liverpool, apesar de tentar impor seu jogo, esbarrou em erros incomuns para a equipe, como finalizações e na defesa bem organizada do Palace.

Sem chances. Destaque para Van Dijk por praticamente anular as tentativas aéreas do Crystal Palace. E mesmo com a pressão intensa dos Reds no segundo tempo, o Palace conseguiu se segurar, recuando sua defesa e buscando oportunidades nos contra-ataques.

Alexander-Arnold de volta. O zagueiro sofreu uma nova lesão no joelho em fevereiro após ter ficado afastado dos jogos durante o mês de janeiro, também devido a uma lesão e, desde então, estava sem entrar em campo pelos Reds.