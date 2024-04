Bayer quebra jejum histórico com goleada e é campeão alemão pela 1ª vez

De pênalti. O centroavante Boniface converteu a cobrança aos 25 minutos do primeiro tempo e deixou 1 a 0 para o Bayer.

Zetterer salva. Com 34 minutos, o goleiro do Werder Bremen defendeu duas finalizações seguidas à queima roupa e impediu os anfitriões de ampliarem o placar.

Quase! Aos 38 minutos, Adli finalizou forte de perna esquerda, mas atingiu o travessão.

2x0. Xhaka ampliou a festa com um golaço de fora da área aos 60 minutos. O meio-campista recebeu passe de Boniface e finalizou firme com a perna esquerda de primeira.

3x0. Wirtz disparou um foguete aos 68. A bola passou por cima de Zetterer e caiu no fundo da rede. O camisa 10 começou no banco e entrou no intervalo da partida.

4x0. Mais uma vez, Wirtz recebeu bola em um contra-ataque e chegou com facilidade para finalizar no gol. Na comemoração, parte da torcida do Leverkusen invadiu o campo e o próprio Wirtz conseguiu controlar a situação pedindo para as pessoas se afastarem.