Vasco lança camisa em homenagem a Dinamite, que faria 70 anos

O ex-atacante é o maior artilheiro da história do Brasileirão, com 190 gols marcados, além de ter marcado sua história como goleador em clássicos contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. Foi o expoente da conquista da Série A de 1974, além de ter vencido cinco vezes o Campeonato Carioca.

Como presidente do Vasco, levou o clube a vencer a Série B do Brasileirão em 2009 e a Copa do Brasil em 2011, além das quartas de final da Copa Libertadores do ano seguinte. Terminou seu segundo mandato com o clube novamente rebaixado.

Dinamite morreu no Rio de Janeiro em 8 de janeiro de 2023, aos 68 anos de idade, em decorrência de um câncer diagnosticado no ano anterior.