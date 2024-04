Campeonato Brasileiro começa com 40% dos clubes com técnicos estrangeiros

O sotaque estrangeiro à beira do gramado é cada vez mais presente nos jogos do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro 2024 é outra edição recente com presença grande gringa entre os técnicos.

Dos 20 treinadores da Série A, oito são de fora do país. São quatro portugueses (Abel Ferreira, Pedro Caixinha, Antônio Oliveira e Artur Jorge) e quatro argentinos (Milito, Ramón Díaz, Eduardo Coudet e Vojvoda).

Entre os estrangeiros, os com maior destaque são Abel Ferreira e Vojvoda, que têm trabalhos de destaque em Palmeiras e Fortaleza, respectivamente. A dupla inclusive são os mais longevos em seus cargos: o português tem três anos e cinco meses e o argentino, dois anos e 11 meses, conforme dados do Transfermarkt.