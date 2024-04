Mais rápido que Bale, Paulo Henrique supera desconfiança no Vasco

"A comissão técnica chegou em um momento delicado, mas conseguiu trabalhar a intensidade e nosso psicológico. Aproveitei a oportunidade, a confiança que eles me passaram. Quando surgiu a oportunidade, consegui abraçar e entregar. Tivemos alguns problemas de lesão que acabaram atrapalhando um pouco Aproveitamos esse período sem jogos para ajustar o que não deu certo", disse.

O que mais ele falou?

Treino específico para velocidade

"É necessário ter uma rotina regrada. Dormir a quantidade de horas necessárias para o descanso, ter cuidado com a alimentação, a rotina de treinos não só no Vasco, mas fora. Essa preocupação com a rotina é fundamental para o sucesso, não só com a questão da velocidade, que exige muito o trabalho de força e cardio, mas também outros aspectos importantes."

Compra pelo Vasco

"Eu me adaptei muito bem ao Vasco, e rapidamente criei também um vínculo bem legal com o clube. A história do Vasco é necessária e rica. A torcida motiva muito. Tive atuações importantes, como no clássico contra o Botafogo. Então, acredito que isso, no fim, fez o Vasco me valorizar e mostra também a força de investimento."