Notas do jogo: André Silva se salva em derrota do São Paulo; veja Footstats

André Silva foi o melhor do São Paulo na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, na estreia no Brasileirão, de acordo com a plataforma especializada Footstats. Autor do gol, o atacante recebeu nota 7,0. Já Pochettino, do Fortaleza, teve a melhor avaliação do jogo.

Notas do São Paulo

Rafael: 4,5

Arboleda: 6,2

Diego Costa: 6,0

Ferraresi: 6,6

Igor Vinícius: 6,5

Pablo Maia: 6,0

Alisson: 6,0

Galoppo:5,9

Michel Araujo: 6,4

Luciano: 5,9

Calleri: 5,8

(Erick): 6,4

(Nestor): 6,0

(William Gomes): 6,3

(James Rodríguez): 5,9

(André Silva): 7,0

Notas do Fortaleza