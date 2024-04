'Burro': Carpini é hostilizado em derrota do São Paulo para o Fortaleza

O técnico Thiago Carpini foi alvo de xingamentos dos torcedores do São Paulo durante e após o apito final na derrota para o Fortaleza, no MorumBIS, pela primeira rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O segundo gol do Fortaleza escancarou o descontentamento de grande parte da torcida com Carpini. Logo após Machuca balançar a rede, parte do estádio hostilizaram o treinador.

Gritos de "burro" e "vai tomar no c*" foram proferidos por torcedores na arquibancada. Enquanto parte da torcida demonstra a insatisfação, o setor das organizadas abafou as ofensas com gritos incentivando o time.