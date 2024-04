Inter x Bahia: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Internacional e Bahia se enfrentam neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida vai ter transmissão exclusiva do Premiere, no sistema de pay-per-view. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

O Inter chega abalado pela queda de rendimento desde a eliminação no Gauchão para o Juventude. Depois disso, empatou com o Belgrano, fora de casa, e com o Real Taomayapo, no Beira-Rio, pela Sul-Americana.