Brasileirão 2024 chega como tira-teima na discussão sobre gramado sintético

No Allianz Parque, saiu o termoplástico. A cortiça, segundo os fornecedores, traz uma sensação maior de maciez e deixa a temperatura mais próxima à do gramado natural.

Detalhe da cortiça do gramado do Allianz Parque para o jogo do Palmeiras contra o Novorizontino, pela semi do Paulistão Imagem: Yuri Murakami/Ag. Estado

O problema do termoplástico, a longo prazo, foi experimentado pelo próprio Palmeiras: ele derreteu, passou a se soltar e grudar na chuteira dos jogadores. O terreno ficou mais instável.

No caso da cortiça, a falta de manutenção pode fazer com que haja compactação (formação de blocos) e um desequilíbrio de quantidade entre as partes do campo. O jeito para evitar isso é trabalhar com frequência com uma máquina que tem escovas para manter o material solto e bem distribuído.

"Os parâmetros do Allianz estão melhores do que no ano passado. Estão mais semelhantes à grama natural. Nos testes, tem o índice mínimo e máximo. E dentro desse mínimo e máximo, você está mais perto ou mais distante da grama natural. Com esse sistema novo, a grama chegou muito próximo à grama natural, segundo o laboratório responsável", disse Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, responsável pela instalação do gramado no estádio do Palmeiras.