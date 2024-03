PVC: Palmeiras cogita gramado retrátil caso o sintético seja proibido

O Palmeiras cogita implementar um gramado retrátil no Allianz Parque nos próximos anos caso a grama sintética seja proibida no futebol brasileiro. A informação foi trazida pelo colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

A ideia ainda está em fase embrionária no Palmeiras e precisaria ser alinhada com a WTorre, segundo PVC.