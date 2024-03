Textor rebate criticas ao sintético: 'Não jogaremos em campo de bezerro'

Dono da SAF do Botafogo, John Textor criticou um possível veto aos gramados sintéticos para o Campeonato Brasileiro de 2025. A questão foi levantada por alguns clubes durante o Conselho Técnico da Série A, organizado pela CBF.

A saúde dos jogadores está em melhores condições no sintético. Temos uma alta qualidade que está creditada até por jogadores de outros clubes. Às vezes, pessoas que nem pisam na grama ou jogam futebol falam bobagem. Eu queria que eles olhassem o sistema que nós criamos. John Textor após vitória sobre o Red Bull Bragantino pela Copa Libertadores