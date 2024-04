Neto doa tênis para ONG ao vivo e apresenta programa descalço

É duro eu dar um Jordan, irmão. Eu estou dando com dor no coração mas ao mesmo tempo estou feliz, por que esse Jordan ninguém tem, é azul Neto

Vou fazer o programa inteiro descalço. A partir de hoje vou fazer descalço quando quiser

A doação do tênis ocorreu durante entrevista com Augusto Melo, presidente do Corinthians. Além da parceria com a Gerando Falcões, o mandatário abordou temas como direitos de transmissão, aumento de preço dos ingressos e acordo com a Caixa.