Silvio Luiz está internado após passar mal durante final do Paulistão

Silvio deixou a transmissão após narrar o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da emissora.

Classificação e jogos Paulista

Desde 2022, o narrador é a voz das transmissões digitais do Paulistão da Record no portal R7 e no PlayPlus, ao lado dos humoristas Bola e Carioca.

Silvio Luiz é um dos narradores mais famosos do Brasil e faz história com bordões como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".