Quatro vira, seis acaba: Athletico dá show e bate Zuliano na Sul-Americana

A vitória deixou o Furacão na liderança do Grupo E da Sul-Americana, com seis pontos. A equipe já tinha vencido o Sportivo Ameliano, do Paraguai, por 4 a 1 na primeira rodada.

Agora, o Athletico-PR volta a campo no próximo domingo (14) e vai enfrentar o Cuiabá na estreia do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

Um verdadeiro 'Furacão' em campo! O Athletico-PR dominou todas as ações e não demorou para abrir o placar. Aos 13 minutos, Thiago Heleno deu lançamento espetacular para Canobbio, que bateu na saída do goleiro, foi derrubado e viu o árbitro apontar a marca da cal. Na cobrança do pênalti, Fernandinho abriu o placar.

Susto do Rayo Zuliano! Em um dos únicos ataques perigosos, Quintero quase marcou para os venezuelanos. O jogador deixou dois zagueiros no chão e finalizou bonito. A bola tocou no travessão e saiu.

Atuação de gala dos brasileiros! Sem diminuir o ritmo, o Furacão ainda marcou mais duas vezes. Aos 22, Fernandinho deu lindo lançamento para Esquivel. O lateral dominou e mandou por cobertura para marcar um golaço. Já aos 27, Canobbio aproveitou rebote da defesa após cabeçada de Pablo e deixou o dele.