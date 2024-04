Athletico-PR bate Maringá novamente e conquista o bicampeonato paranaense

O Athletico-PR recebeu o Maringá na tarde deste sábado, pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Paranaense. Com gols de Pablo, Fernandinho e Mastriani, o time rubro-negro ficou com o título estadual pelo segundo ano consecutivo.

Depois de vencer na partida de ida por 1 a 0, o Athletico-PR poderia até empatar o jogo para garantir a taça. O resultado deste sábado (6), portanto, deixou o placar agregado em 4 a 0.

O Athletico-PR volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Rayo Zuliano, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Já o Maringá faz sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 28, contra o Santo André, às 18 horas.