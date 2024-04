'Aqui matam o jogador': Abel esbraveja em coletiva após título do Palmeiras

Aqui matam os jogadores, não criticam. A crítica é branda perto do que fazem com os jogadores no Brasil. De forma geral, o jogador brasileiro que é mentalmente forte joga em qualquer lugar do mundo, fácil. Aqui um jogador perde uma chance debaixo do gol, se olha como se fosse o vilão da história. Mas e o resto do jogo? Por que temos que olhar para este jogador como vilão? Não tem mais 10 em campo? E o treinador? Por que tem que ter um herói e um vilão? Não aceito isso, herói e vilão., Isso tem um impacto mental muito grande no jogador. Aqui não criticam, mas matam o jogador mentalmente

Flaco López: Acreditei mais do que ele

Em seguida, citou exemplo de Flaco López, como um atleta que precisava de apoio e acompanhamento.

Segundo ele, o argentino é jovem e cresceu depois de muita insistência e paciência durante treinamentos. Abel disse que acreditou mais no crescimento do que o próprio jogador.