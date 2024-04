Tite explica divisão do pódio e lista méritos do Flamengo em título carioca

Título: Emoção única de quem está no dia a dia, quem sabe do trabalho. A conquista tem méritos, é do melhor ataque, da melhor defesa, do melhor saldo, da consistência. Ela é de uma grandeza. Passamos por cinco clássicos. O grupo todo está de parabéns. Eu sou um porta-voz, mas é de todos os setores.

Conquista: "Foi uma construção toda. Tem que olhar todos os jogos, todos os momentos, a preparação. É uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso. Eu sei o quanto é importante é uma conquista. A equipe mais disciplinada passa uma coisa boa."

Para quem dedica: "Dedico ao Genor Bachi, que me ensinou e me escalou. Que Deus o tenha"

Time: "É uma equipe equilibrada. É a com mais gols, menos sofridos, a que mais venceu. Quando você tem mais tempo para preparar a temporada, fica mais fácil. A chegada no ano passado facilitou. Confiança. Quando o trabalho é feito com dedicação, os atletas que entram vão dar seu melhor. Como o Bruno Henrique. Não tenho equipe titular, existe os melhores que estão naquele momento"