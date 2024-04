Tite divide pódio e entrega medalha a treinador do Nova Iguaçu

O técnico Tite, do Flamengo, entregou sua medalha de Campeão Carioca a Carlos Vitor, treinador do Nova Iguaçu e chamou o elenco do Flamengo para dividir o pódio com time da baixada fluminense, vice-campeão carioca.

O que aconteceu

Durante a cerimônia do título, o treinador rubro-negro chamou os jogadores do Nova Iguaçu para dividir o pódio com o elenco do Flamengo.

Tite chamou os atletas e comissão do adversário para uma foto com as duas delegações juntas no pódio do campeonato.