Candidaturas a cargo político provocam racha na diretoria do Flamengo

Ramagem se lançou como pré-candidato a prefeitura do Rio pelo PL. Com isso, tornou-se adversário nas urnas de Eduardo Paes, atual prefeito da cidade e que costura com a diretoria do Flamengo um acordo para o projeto do estádio rubro-negro.

A foto postada por Braz com Ramagem foi um dia após Landim se reunir com Paes sobre o estádio. No encontro, foi feita a promessa de apoio para que a Prefeitura ajude na questão e elabore um potencial construtivo para contribuir no financiamento da obra.

A fotografia foi tirada no Ninho do Urubu, onde vereadores e deputados disputaram uma pelada. Porém, apesar de Marcos Braz ter postado a foto com Ramagem, o evento no CT foi costurado e autorizado por Rodolfo Landim.

Braz foca no Rio e vê Brasília distante

Há uma possibilidade de Marcos Braz ocupar um cargo de deputado federal, mas o dirigente vê essa ideia com distância e tem outro foco. O vice de futebol é suplente no PL, partido que além de Ramagem tem outro deputado como pré-candidato à uma prefeitura: Carlos Jordy, em Niterói (RJ).

Braz, porém, tem o desejo inicial de continuar no Rio para ficar próximo ao Flamengo. Como deputado federal, teria que ir constantemente à Brasília (DF), o que o deixaria mais distante do dia a dia do Rubro-Negro. Por isso, o foco segue sendo a campanha para reeleição como vereador.