Palmeiras de Abel e São Paulo iguais em tudo. Quase...

As referências de Abel Ferreira são todas internacionais. Se prestar atenção, Xabi Alonso faz o mesmo em boa parte dos momentos de jogos do Bayer Leverkusen. Arteta já fez pelo Arsenal. Mas a grande referência é argentina, Marcelo Bielsa, que influencia quase todos os treinadores de seu país que trabalham no Brasil.

Luis Zubeldía, nem tanto.

Não fez perseguição individual no campo inteiro, como Abel Ferreira muitas vezes faz.

No Choque-Rei, o Palmeiras fazia López pegar Arboleda, Veiga acompanhar Alan Franco, Endrick com Diego Costa, Estêvão na marcação a Wellington, Piquerez com Igor Vinícius, Alisson por vezes com Aníbal Moreno, Rios com Bobadilla, Gustavo Gómez sempre com Calleri, Murilo perseguia Luciano, Marcos Rocha quase sempre com André Silva.

Sem sobra.

Por vezes, Veiga voltava com Alisson. Marcos Rocha ficava um pouco mais na cobertura de Estêvão.