Real Madrid enfrenta único clube do mundo que respeita - mas perdeu o medo

O Bayern é o único clube do mundo verdadeiramente respeitado pelo madridismo. É mais ou menos como a seleção francesa para o torcedor brasileiro. Como perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, o respeito foi adquirido na marra. Por muito tempo, o torcedor do Real tinha verdadeiro pânico de ter de jogar em Munique. Era considerada uma viagem de derrota certa, o que é inimaginável quando falamos de Real Madrid, o clube mais poderoso do futebol intergaláctico.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Na história europeia, o duelo entre Real e Bayern foi o que mais vezes se repetiu. São 12 confrontos de mata-mata no total, com 7 vitórias espanholas e 5 alemãs. Foram 26 jogos, com 12 vitórias brancas e 11 alemãs. Aqui é importante ressaltar que o Madrid passou pelos alemães nos últimos três confrontos. E não só isso. Nestes três confrontos, venceu a partida de Munique, coisa que não havia ocorrido uma vez sequer nas dez visitas anteriores (com nove triunfos do Bayern e um empate).

É por isso que eu digo que a "paura" (ou mesmo pavor) é algo do passado. Antigamente era assim, era um temor danado de enfrentar o Bayern na Europa. Mas, depois das últimas classificações, ficou o respeito, foi-se embora o medo.

Os primeiros duelos entre eles ocorreram quase 50 anos atrás, em 1976 - tempos de Beckenbauer. O Bayern tirou o Real nas semifinais para, em seguida, sagrar-se tricampeão. Eles são os únicos, além do Ajax de Cruyff, a conseguirem conquistar a Europa três vezes seguidas (o Real o fez em duas ocasiões). Em 1987, novamente nas semis, nova vitória bávara.

O Real conseguiu o primeiro triunfo no ano seguinte, quartas de 88. Em 2000, voltou a vencer, nas semis, mas em 2001 o Bayern deu o troco na mesma fase. No ano seguinte, 2002, o duelo voltou a ser do Madrid, agora nas quartas. Pulamos uma temporada e, em 2004, o Real passou pelo Bayern nas oitavas. Em 2007, os alemães deram o troco. Em 2012, no único duelo decidido nos pênaltis, o Bayern avançou para a decisão da Champions. Naquele momento, a vantagem em mata-matas era de 5 a 4 para os bávaros e, como já citei, o Real nunca havia vencido em Munique.

A sina mudou exatos dez anos atrás. De lá para cá, são três duelos vencidos pelo Real - semis de 14, quartas de 17 e semis de 18. No total, em seis jogos, foram cinco vitórias do Real e um empate. A mais emblemática das vitórias, sem dúvida, os 4 a 0 de Ancelotti em cima do time de Guardiola, em Munique, na partida de volta em 2014. Ali, parece que a maldição foi quebrada. O Bayern deixou de ser "La Bestia Negra" para se transformar no "freguês vermelho".