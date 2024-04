Gil vê Joaquim como irmão mais novo no Santos: 'Garoto que escuta'

Quem vê Gil e Joaquim jogando juntos no Santos custa a acreditar que a dupla foi formada no início desta temporada. O zagueiro ex-Corinthians chegou ao time após ser convencido pelo técnico Fábio Carille e surpreendeu pelo entrosamento com o jogador de 25 anos.

O segredo para a boa fase da defesa, de acordo com Gil, em entrevista ao UOL, é a comunicação. E tem sido eficiente, pois nos dois jogos pelo Brasileirão da Série B, o Peixe não sofreu gol.

Após ter declarado à reportagem que se reencontrou no Santos e recuperou sua alegria de jogar futebol, Gil também confessou que vê Joaquim como um irmão mais novo.