Operário-PR x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

O Grêmio vive um momento de instabiliade. Depois de vencer o Estudiantes pela Libertadores, foi derrotado pelo Bahia no Campeonato Brasileiro.

A partida ainda ficou marcada pela decisão extrema de Renato Gaúcho. O técnico abandonou o campo nos acréscimos do segundo tempo irritado com a atuação da arbitragem.

Renato tem promovido alterações no time em razão do desgaste. Em entrevista coletiva, ele chegou a citar que o Tricolor estaria 'na lona' por conta do acúmulo de partidas.

Pavón, Reinaldo e Geromel sequer estão com o grupo de atletas em razão de lesões. No gol, Rafael Cabral, que não pode atuar pelo Grêmio na Copa do Brasil, pois defendeu o Cruzeiro na competição, dará lugar a Marchesín.

Prováveis escalações

Operário-PR: Rafael Santos; Guilherme Pacheco, Joseph, Willian Machado, Índio e Lucas Hipólito; Felipe Augusto, Rodrigo Lindoso e Vinícius Diniz; Marcelo Cirino e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes.