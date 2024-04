Bayern x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo da Liga dos Campeões

A partida desta terça marca o início das semifinais da Liga dos Campeões. Bayern e Real completarão seu duelo na quarta-feira da próxima semana (8), no Santiago Bernabéu. PSG e Borussia Dortmund disputam a outra vaga na decisão, marcada para 1º de junho em Wembley, Londres.

O Bayern chega para o jogo com dúvidas na escalação. Fora de partida da Bundesliga no último sábado (27) por problemas físicos, Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry e Dayot Upamecano voltaram a treinar com o resto de elenco. Matthiijs de Ligt não participou da atividade e deve desfalcar a equipe de Thomas Tuchel, assim como Kingsley Coman.

Ancelotti será obrigado a mexer no time base do Real. O lateral direito Dani Carvajal levou terceiro cartão amarelo contra o Manchester City e está suspenso. O defensor deve ser substituído por Lucas Vázquez.

O Real Madrid chega à semifinal invicto na Champions. O time espanhol acumula sete vitórias e três empates no torneio, passando por RB Leipzig e Manchester City no mata-mata. O Bayern tem o mesmo número de vitórias do rival no torneio, mas perdeu um jogo e empatou outros dois. Os bávaros eliminaram Lazio e Arsenal nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

O histórico mostra equilíbrio entre Bayern e Real na Liga dos Campeões. As equipes se enfrentaram 26 vezes, com 12 vitórias para os espanhóis, 11 para os alemães e três empates. Os últimos três confrontos em mata-mata terminaram com classificação dos Merengues, em 2013/14, 2016/17 e 2017/18.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Kim min-jae (Upamecano), Dier e Davies; Pavlovic e Goretzka; Sané (Gnabry), Müller e Musiala (Raphael Guerreiro); Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel