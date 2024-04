Palmeiras fez só um gol no Brasileirão, mas isso não deveria preocupar

Os empates com Flamengo e São Paulo são extremamente normais. Destaque para as boas chances criadas contra o Tricolor em pleno Morumbi, onde não perde desde 2017 no Brasileirão. Contra o time carioca, a partida foi abaixo no aspecto técnico, mas desde quando ficar no 0 a 0 com o rubro-negro é ruim?

Além disso, o Palmeiras balançou as redes em todos os jogos da Libertadores neste meio do caminho. Com sete gols marcados, ocupa a posição de terceira melhor colocação na produção ofensiva, atrás de Bolívar e Atlético-MG, que fizeram nove.

Agora, o Verdão tem uma sequência de quatro jogos em que precisa ir bem e, aí sim, poderá ser cobrado se não fizer pelo menos dez pontos. Quem quer ser campeão brasileiro precisa vencer Cuiabá, Criciúma e Vasco e pode até tolerar um empate com o Athletico, apesar de ter plenas condições de vencer.