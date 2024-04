Zubeldía indica que deve rodar o elenco na Copa do Brasil para evitar desgaste

O São Paulo viajará a Belém, no Pará, para enfrentar o Águia de Marabá. Depois, o Tricolor pega o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo. Na quarta-feira seguinte, o compromisso de Calleri e companhia é contra o Cobresal, em Calama, no Chile. Três jogos fora de casa, com longos deslocamentos.

O desafio se torna ainda maior pelo fato de o São Paulo ter optado por voltar à capital paulista após o duelo com o Águia de Marabá ao invés de seguir diretamente para Salvador para enfrentar o Vitória por falta de estrutura adequada para treinamentos na capital baiana.

O time comandado por Luis Zubeldía só voltará a atuar no Morumbis no dia 13 de maio, quando recebe o Fluminense, às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, primeiro dos quatro jogos consecutivos atuando como mandante - Barcelona de Guayaquil, Cruzeiro e Águia de Marabá são as outras equipes que visitarão o São Paulo.