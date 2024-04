Liverpool arranca empate após 2 golaços do United, mas deixa a liderança

Como foi o jogo

O duelo começou em ritmo acelerado, e o Manchester United chegou a abrir o placar com 1 minuto de partida, mas Garnacho estava impedido. Aos 22 minutos, o colombiano Luís Diaz fez o primeiro gol para o Liverpool, que continuou pressionando e só não ampliou ainda no 1º tempo por conta do goleiro Onana, que fez pelo menos três grandes defesas.

Classificação e jogos Inglês

O 2º tempo começou com o Manchester United mais ligado na partida, e aos 5 minutos o time da casa empatou com um golaço do meio de campo de Bruno Fernandes. A virada do Manchester United também foi com um golaço, dessa vez marcado por Mainoo, com um chute de fora da área aos 22 minutos da segunda etapa. Aos 37'', Salah empatou a partida após cobrança de pênalti.

Gols

0 x 1: O Liverpool abriu o placar aos 22'' do 1º tempo com gol de voleio de Luíz Dias. Robertson cobrou escanteio, Darwin Nuñez escorou de cabeça e o colombiano Dias mandou a bola para o fundo das redes do goleiro Onana.

1 x 1: O Machester United empatou a partida aos 5'' do 2º tempo, com um gol do meio de campo. Quansah errou na saída de bola e mandou no pé de Bruno Fernandes. Ainda no círculo central, o português vê Kelleher fora do gol e bate de primeira, marcando um golaço no clássico.