Mbappé manda aviso para o Barcelona: "Não vou me esconder"

Estou pronto e, como sempre, não vou me esconder

Kylian Mbappé

O francês de 26 anos é o artilheiro do torneio, com seis gols, mesmo número de Haaland, Griezmann e Kane.

"Vendo a dinâmica que temos, tenho certeza de que vamos dar o nosso melhor, depois o resultado... Está nas mãos de Deus. Como todo ano, estamos entrando no período crucial da temporada. No final de abril, já poderemos ter elementos para saber que tipo de temporada faremos", acrescentou o francês.

Mbappé já informou ao PSG que deixará o clube ao fim da temporada. Seu provável destino é o Real Madrid.

Ele decidiu não renovar o contrato e já avisou à diretoria e aos companheiros de clube.

Mbappé já encontrou o Barcelona em mata-mata na Champions, em 2021, em dois jogos pelas oitavas de final. Na primeira partida, na casa do adversário, ele fez três gols. No jogo de volta, marcou mais um, e o PSG se classificou com placar agregado de 5 a 2.