Flamengo vê desgaste, roda elenco e define título estadual como prioridade

O Flamengo deu prioridade ao título do Carioca na semana da estreia na Libertadores. Com desgaste físico e partidas importantes, a comissão técnica decidiu girar o elenco para reduzir os danos e chegar inteiro ao jogo contra o Nova Iguaçu no domingo (7).

O que aconteceu

Quatro jogadores ficaram fora do time titular no empate com o Millonarios. De la Cruz por febre com quadro viral, e Léo Pereira, Ayrton Lucas e Luiz Araújo por opção do treinador.

Tite admitiu que nove jogadores do elenco tinham algum tipo de problema, mas não falou os nomes. Além dos quatro já citados, Gabigol e Wesley estão fora. Fabrício Bruno foi cotado para ser poupado antes da partida por desgaste físico. Erick Pulgar, Arrascaeta e Varela também jogaram na Data Fifa, mas estiveram em campo.