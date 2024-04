Conmebol divulga áudio do VAR de pênalti e expulsão em jogo do Flamengo

A Conmebol divulgou na manhã de hoje (3) o áudio do VAR no lance em que foi marcado o pênalti para o Flamengo no empate contra o Millonarios por 1 a 1.

O que aconteceu

Larry Vásquez derrubou Arrascaeta na entrada da área e a penalidade foi marcada em campo. O árbitro Dario Herrera também deu cartão vermelho para o jogador do Millonarios.

O lance foi revisado pelo VAR, que passou um tempo checando se o jogador do Flamengo realmente estava dentro da área no momento do contato, o que foi constatado.