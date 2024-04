Flamengo já prepara renovação da Adidas para ser votada no Conselho

A diretoria do Flamengo já indicou que vai levar em breve a renovação do contrato com a Adidas para ser votada no Conselho Deliberativo. A tendência atual é de um acordo válido até 2029, embora isso não esteja completamente fechado.

Há alguns detalhes em negociação, mas já é praticamente descartada qualquer reviravolta no caso. Por isso, a cúpula do clube prevê passar para o conselho o novo contrato ainda em abril.

Durante o processo de negociação, o Flamengo recebeu sondagens tanto da Puma quanto de outros fornecedores de material menos conhecidos. Houve até quem sinalizasse com propostas maiores. Pesa a favor da Adidas, no entanto, sua capacidade de produção e divulgação global. O clube não gosta de aventuras.