Edina Alves e Ramon Abatti serão os árbitros brasileiros em Paris 2024

A preparação dos árbitros para os Jogos Olímpicos será monitorada pela Fifa. A entidade fornecerá a "melhor orientação e apoio possíveis" aos profissionais do apito.

Apenas o futebol feminino brasileiro se classificou para as Olimpíadas de Paris. A seleção enfrentará a Espanha, Japão e o vencedor do jogo entre Nigéria e África do Sul.