São Paulo anuncia renovação de contrato com Arboleda até 2027

O São Paulo anunciou a renovação de contrato do zagueiro Arboleda na noite de hoje (1).

O que aconteceu

Arboleda assinou um novo contrato até dezembro de 2027 com o São Paulo. O antigo vínculo do zagueiro com o Tricolor expirava em dezembro deste ano.

Arboleda ficou perto de poder assinar um pré-contrato com outro clube. Caso chegasse até o dia 30 de junho sem renovar o contrato, o defensor poderia assinar um pré-vínculo com qualquer outro time e deixar o Tricolor de graça no final do ano.