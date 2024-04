CBF avalia opções para substituir Ramon Menezes na seleção sub-20

A CBF estuda pelo menos duas opções para substituir o técnico Ramon Menezes no comando da seleção sub-20.

O que aconteceu

Paulo Victor Gomes e Fábio Matias são analisados pela CBF. Ambos os treinadores estão empregados.

Paulo ganhou tudo no sub-20 do Palmeiras antes se tornar auxiliar de André Jardine no América (MEX).