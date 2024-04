São Paulo processa Botafogo por dívida pela compra de Tchê Tchê

Depois que o Botafogo pagou parte do acordo, ainda houve um acerto posterior entre os clubes envolvendo o atacante Erisson e isso reduziu um pouco o valor que o alvinegro teria que pagar.

Mas a SAF de John Textor não honrou os compromissos pendentes, segundo o tricolor paulista.

O prazo mais recente venceu em 20 de fevereiro. Aí, o passo seguinte para o São Paulo foi entrar com a ação no Tribunal de Justiça do Rio.

O Botafogo ainda não foi notificado. Procurado pelo UOL, o clube não vai se manifestar no momento.

Os passos do acordo

O cronograma inicial do pagamento por Tchê Tchê seria: