Neymar entra na Vila com taça do Paulista: 'Saudade de jogar e desse clima'

O atacante Neymar roubou a cena antes da final entre Santos e Palmeiras.

O que aconteceu

O jogador de 32 anos entrou no gramado da Vila Belmiro com a taça do Paulistão. Ele levou o troféu até o centro do gramado e se juntou aos também ídolos santistas Clodoaldo e Pepe, o Canhão da Vila.

Neymar celebrou a recepção "em casa" e disse que está com saudade. Ele conversou com a equipe da CazéTV e ainda se declarou para Elano, seu ex-companheiro que virou comentarista: "Te amo".