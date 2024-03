Fala polêmica de Mbappé 'envelhece mal', e sul-americanos superam europeus

Em maio de 2022, Mbappé afirmou que o "futebol na América do Sul não é tão avançado quanto na Europa" para explicar a soberania dos europeus nas últimas Copas do Mundo. Desde então, os números em confrontos diretos entre seleções dos dois continentes vêm contrariando o atacante francês.

A Argentina e o Brasil não jogam partidas de muito nível antes da Copa do Mundo. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. E é por isso que, quando você olha para as últimas Copas, são sempre os europeus que ganharam. Mbappé, à TNT Sports, em maio de 2022

O que aconteceu

De lá para cá, foram disputados 29 jogos entre seleções sul-americanas e europeias, com vantagem para a América do Sul: 15 vitórias, cinco empates e nove derrotas.