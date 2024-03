Richarlison diz que 'tudo desabou' após Copa: 'só via besteira de morte'

O atacante Richarlison voltou a falar sobre como foi salvo pela terapia após sofrer um golpe de um amigo e a participação na Copa do Mundo de 2022. O jogador da seleção brasileira e o Tottenham afirmou que "desabou tudo" após o Mundial e que "só queria ver besteira de morte" na internet.

Antes eu ia treinar assim, tipo, já queria voltar para casa, queria voltar para o quarto porque sei lá, não sei o que estava dando na minha cabeça... Cheguei a falar com o meu pai que eu ia desistir. Cheguei a ir falar com o meu pai que eu ia desistir. Richarlison, para a ESPN