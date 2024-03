Golpe em Richarlison teve traição, expulsão de casa e rompimento com agente

Velasco ficaria com mais do que o dobro do previsto pelo regulamento da Fifa. Richarlison entendeu o movimento como uma "traição".

Quando descobriu o caso, Richarlison expulsou Velasco de casa. Não só o empresário, mas todos os membros da família do agente que moravam com ele na Inglaterra. Na primeira menção ao caso, o Pombo disse que "pessoas estavam só de olho no dinheiro".

É uma responsabilidade muito grande. Eu mesmo carrego imagem muito forte. As crianças gostam muito de mim e procuro andar na linha, no caminho certo para não decepcionar. Sei da minha responsabilidade, estou em grande clube da Inglaterra. Procuro sempre o alto nível e andar na linha. Meu maior problema naquele momento não era dentro de campo, era fora, com quem estava ao meu redor e me decepcionou mesmo morando havia sete anos comigo. Foi a minha maior decepção. Isso já passou, vivo lindo momento aqui na seleção e quero construir a minha história de novo Richarlison, em entrevista coletiva

A exceção foi a ex-esposa do agente, que ficou mais algum tempo vivendo com o atleta. Na época, a relação dos dois era de mãe e filho, e ela chegou a cuidar da carreira de Richarlison por um curto período, mas hoje já não vive com o Pombo.

Legalmente, Velasco ainda é o representante de Richarlison por força de contrato. A relação entre os dois, no entanto, não existe mais, assim como a de Renato Velasco com Alessandro Leite, seu ex-sócio.

Depois do ocorrido, Richarlison se aproximou do ex-goleiro Gomes. Os dois conheceram quando o centroavante chegou à Inglaterra para jogar pelo Watford, e Gomes ligou para o centroavante ao saber do ocorrido e tem auxiliado informalmente o jogador.