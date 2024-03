Juan Jesus lamenta absolvição de Acerbi: 'Não me sinto protegido'

Temor pelo futuro. Apesar de adotar um tom de esperança, dizendo que espera que o caso sirva para que outros jogadores ajam de maneira diferente, Juan Jesus admitiu que teme que esta decisão abra um precedente perigoso.

Confira a nota de Juan Jesus na íntegra:

Li várias vezes, com grande pesar, a decisão com a qual a Justiça desportiva considerou que não há provas de que fui vítima de insultos racistas durante o jogo Inter x Napoli no último dia 17 de março: é uma avaliação que, embora eu respeite, tenho dificuldade em entender - e isso me deixa com muita amargura.

Estou sinceramente desanimado com o desfecho de um assunto grave, no qual fui culpado de ter agido "como um cavalheiro", evitando interromper um jogo importante com todos os transtornos que isso causaria aos espectadores que assistiam ao jogo, e confiando que minha atitude teria sido respeitada e tomada, talvez, como exemplo.

Provavelmente, depois desta decisão, aqueles que se encontram na minha situação agirão de uma forma muito diferente para se protegerem e tentarem acabar com a vergonha do racismo que, infelizmente, luta para desaparecer.

Não me sinto de forma alguma protegido por esta decisão que se debate entre ter de admitir que "a prova da infração foi certamente conseguida" e sustentar que não há certeza da sua natureza discriminatória que, novamente de acordo com a decisão, apenas eu - e "de boa fé" - teria percebido.