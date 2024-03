Napoli, de Juan Jesus, critica absolvição de Acerbi: 'Atordoados'

O Napoli não participará da campanha contra o racismo do Campeonato Italiano. O clube disse entender que a iniciativa é "de fachada", e afirmou que seguirá com as próprias ações para o combate à discriminação.

Confira a nota do Napoli na íntegra:

O Sr. Acerbi não foi punido. Neste ponto o culpado deveria, por "justiça desportiva", ser Juan Jesus, que teria acusado injustamente um colega. Não é razoável pensar que foi um mal-entendido. O princípio da maior probabilidade de um acontecimento, que foi amplamente visível a partir da dinâmica dos fatos e do pedido de desculpas em campo, que é levado em consideração na justiça desportiva, desaparece nesta sentença. Estamos atordoados.

Além disso, se o que aconteceu em campo, como diz a sentença, "é certamente compatível com a expressão dos insultos dirigidos... pelo jogador da Inter, e não ignorados no seu teor ofensivo e ameaçador pelo mesmo", por que não impor alguma sanção? Por que, então, a sentença diz sempre: "uma vez que a prova da infração foi certamente obtida", nenhuma decisão foi tomada pela "justiça" desportiva nesse sentido para punir o responsável?

Estamos ainda mais atordoados. O Napoli não irá mais aderir a iniciativas meramente de fachada das instituições do futebol contra o racismo e a discriminação, continuaremos a fazê-las nós próprios, como sempre fizemos, com convicção e determinação renovadas.