Zagueiro brasileiro do Napoli acusa jogador da Inter de Milão de racismo

Juan Jesus, zagueiro do Napoli, acusou Acerbi, defensor da Inter de Milão de racismo durante partida entre as duas equipes ontem (17) pelo Campeonato Italiano.

O que aconteceu

"Ele me chamou de negro; assim não dá". Foi assim que Juan Jesus avisou o árbitro Federico La Penna, de acordo com o jornal italiano "Gazzetta dello Sport". O episódio aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo.

Brasileiro mostrou símbolo da campanha contra o racismo do Campeonato Italiano para o árbitro. Durante a conversa com La Penna, Juan Jesus apontou para o logotipo estampado na manga da camisa de todos os clubes, com os dizeres "Keep racismo out".