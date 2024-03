Corinthians x Londrina: onde assistir e horário do amistoso

O Timão vem de classificação na Copa do Brasil. Em seu último jogo, os comandados de António Oliveira bateram o São Bernardo, por 2 a 0, e avançaram à terceira fase do torneio. A equipe foi eliminada nos grupos do Paulistão.

O Londrina, por sua vez, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense e se prepara para a Série C. O Tubarão deu adeus ao estadual após vencer o jogo de ida contra o Athletico por 1 a 0, mas ser goleado por 6 a 0 na volta.

Corinthians x Londrina -- Amistoso

Data e horário: 27 de março de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (serviço de streaming)