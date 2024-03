'Clássico virgem' elimina seleção; veja quem não tem chance de ir à Copa

O sonho de jogar a Copa do Mundo de 2026 acabou para sete seleções ontem (26).

O que aconteceu

Cinco eliminações vieram da Ásia. Taiwan, Hong Kong, Turcomenistão, Paquistão e Nepal viram o sonho chegar ao fim.

As Eliminatórias da Ásia estão na segunda fase. Ontem, as seleções disputaram a quarta rodada, e as cinco citadas não têm mais chances de ficar entre as duas de cada grupo que avançarão à terceira fase.