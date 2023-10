Copa do Mundo de 2026 já tem primeiras seleções eliminadas; veja quais

Curiosamente, Guam é um 'pedaço' dos Estados Unidos, uma das sedes da Copa do Mundo. A ilha fica no Oceano Pacífico, mas é um território não incorporado dos EUA.

Classificação e jogos Eliminatórias Asiáticas

Além de Guam, outras nove seleções foram eliminadas na primeira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo hoje: Mongólia, Maldivas, Sri Lanka, Macau, Camboja, Timor Leste, Brunei, Butão e Laos.

Singapura, Afeganistão, Bangladesh, Iêmen, Mianmar, Paquistão, Taiwan, Indonésia, Hong Kong e Nepal, que avançaram, agora vão para a segunda fase do torneio, onde entrarão em grupos com as demais seleções da Ásia e que não disputaram a primeira parte por estarem mais bem ranqueadas na Fifa.

Os dois países mais bem colocados em cada grupo da segunda fase avançarão para uma terceira etapa de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Grupos da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas

Grupo A: Qatar, Kuwait, Índia e Afeganistão