Real x Barça: amistoso reúne as duas maiores promessas do futebol

O amistoso entre Brasil e Espanha em Madri vai reunir as duas maiores promessas do futebol mundial.

O que aconteceu

Endrick e Lamine Yamal se enfrentarão hoje, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

A partida representa o clássico entre Endrick, que se apresenta ao Real Madrid em julho, e Yamal, que já é quase sempre titular do Barcelona. O palmeireise começa no banco, mas será lançado ao longo do jogo.